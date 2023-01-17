Сорокин Никита Павлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1874
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1874
Отец: Сорокин Павел Яковлевич
Мать: Сорокина Мария Егоровна
Бракосочетание
11.?.1898
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Фомина Антонина Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.09.1906
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Нина Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Лидия Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Сорокин Анатолий Никитович
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.01.1916
Дочь: Раиса Никитична
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Рождение ребёнка
02.02.1917
Сын: Сорокин Александр Никитович
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Бракосочетание
29.?.1920
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1929
Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР