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Сорокин Никита Павлович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1874

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1874

Отец: Сорокин Павел Яковлевич

Мать: Сорокина Мария Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1898

Жена: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Фомина Антонина Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Сорокин Сергей Никитович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1909

Дочь: Нина Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Лидия Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Сорокин Анатолий Никитович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1916

Дочь: Раиса Никитична

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1917

Сын: Сорокин Александр Никитович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Афанасьевна

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Бракосочетание
29.?.1920

Жена: Сорокина Агафья Филипповна

Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1929
Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
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