Сорокина Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сорокин (бебко) Вов Макар Никитич
Отец ребёнка: Бебко первый муж
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сорокин (бебко) Вов Ульян Никитич
Отец ребёнка: Бебко первый муж
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сорокин (бебко) Вов Савелий Никитич
Отец ребёнка: Бебко первый муж
Бракосочетание
29.?.1920
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Развод
Неизвестно
Муж: Бебко первый муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бебко первый муж
Смерть
Неизвестно