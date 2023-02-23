Сорокина Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сорокин (бебко) Вов Макар Никитич

Отец ребёнка: Бебко первый муж

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сорокин (бебко) Вов Ульян Никитич

Отец ребёнка: Бебко первый муж

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сорокин (бебко) Вов Савелий Никитич

Отец ребёнка: Бебко первый муж

Бракосочетание
29.?.1920

Муж: Сорокин Никита Павлович

Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Развод
Неизвестно

Муж: Бебко первый муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебко первый муж

Смерть
Неизвестно
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