Бебко первый муж — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебко первый муж

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сорокин (бебко) Вов Макар Никитич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Сорокин (бебко) Вов Ульян Никитич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сорокин (бебко) Вов Савелий Никитич

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна

Развод
Неизвестно

Жена: Сорокина Агафья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Агафья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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