Бебко первый муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сорокин (бебко) Вов Макар Никитич
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сорокин (бебко) Вов Ульян Никитич
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сорокин (бебко) Вов Савелий Никитич
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Филипповна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно