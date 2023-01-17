Федотова (Сорокина) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Сорокина) Анастасия Павловна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.10.1879

Дата смерти

До 1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879

Отец: Сорокин Павел Яковлевич

Мать: Сорокина Мария Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1900

Муж: Федотов Никифор Иванович

Село Пороги , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Федотов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Федотов Никифор Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1979
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