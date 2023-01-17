Федотова (Сорокина) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1879
Дата смертиДо 1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879
Отец: Сорокин Павел Яковлевич
Мать: Сорокина Мария Егоровна
Бракосочетание
21.01.1900
Село Пороги , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1908
Отец ребёнка: Федотов Никифор Иванович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1979