Федотов Никифор Иванович
мужской, родился 01.06.1867, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
МатьФедотова Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Федотова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Федотов Петр Никифорович14.06.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Первая Жена
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ткачева Прасковья Никифоровна Федотова
Мать ребёнка: Федотова Первая Жена
Бракосочетание
21.01.1900
Жена: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1908
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно