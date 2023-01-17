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Федотов Никифор Иванович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867

Отец: Федотов Иван Петрович

Мать: Федотова Татьяна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ткачева Прасковья Федотова

Мать ребёнка: Федотова первая жена

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.01.1900

Жена: Федотова Анастасия Павловна

Село Пороги , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Федотов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Павловна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова первая жена

Смерть
Неизвестно
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