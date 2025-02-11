Федотов Никифор Иванович 01.06.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотов Никифор Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.06.1867, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Мать
Федотова Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Федотова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Дети
Ткачева Прасковья Никифоровна Федотова1887 г.р.
Федотов Петр Никифорович14.06.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867

Отец: не указан

Мать: Федотова Татьяна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Первая Жена

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ткачева Прасковья Никифоровна Федотова

Мать ребёнка: Федотова Первая Жена

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
21.01.1900

Жена: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.06.1908

Сын: Федотов Петр Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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