Федотов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867
Отец: Федотов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ткачева Прасковья Федотова
Мать ребёнка: Федотова первая жена
Бракосочетание
21.01.1900
Село Пороги , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1908
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова первая жена
Смерть
Неизвестно