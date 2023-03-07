Федотов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1867
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
07.01.1877
Бракосочетание
13.01.1902
Жена: Федотова Анна Карилева
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно