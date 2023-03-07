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Федотов Иван Петрович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Федотов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Ивановна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.01.1877

Жена: Федотова Христина Григорьевна

Бракосочетание
13.01.1902

Жена: Федотова Анна Карилева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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