Федотова Анна Дмитриевна Карилева
женский, родилась 1860, Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Карилев Первый МужНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карилев Первый Муж
Бракосочетание
13.01.1902
Муж: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно