Федотова Анна Дмитриевна Карилева 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотова Анна Дмитриевна Карилева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1860, Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Карилев Первый МужНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карилев Первый Муж

Бракосочетание
13.01.1902

Муж: не указан

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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