Сорокина (Егорова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Егорова) Елена Павловна

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1907

Муж: Сорокин Иван Павлович

Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1911

Сын: Сорокин Вов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1916

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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