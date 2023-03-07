Сорокина (Егорова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.?.1907
Рождение ребёнка
26.01.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.10.1911
Сын: Сорокин Вов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1916
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Павлович
Смерть
Неизвестно