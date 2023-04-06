Кузьмина Анна Фомина
Место рождения
Дата рождения28.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880
Бракосочетание
24.?.1899
Рождение ребёнка
17.10.1900
Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.02.1903
Сын: Кузьмин Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
12.06.1904
Рождение ребёнка
03.08.1905
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Кузьмин Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.08.1906
Дочь: Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Кузьмин Вов Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.02.1911
Сын: Кузьмин Вов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.05.1914
Дочь: Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1918
Смерть
Неизвестно