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Кузьмина Анна Фомина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1880

Отец: Фомин (судимый) Никита Ерастович

Мать: Фомина Прасковья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1899

Муж: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
17.10.1900

Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1903

Сын: Кузьмин Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1904

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Кузьмин Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1906

Дочь: Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Кузьмин Вов Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1911

Сын: Кузьмин Вов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1914

Дочь: Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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