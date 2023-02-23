Томбасов Зиновий Васильевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Сын: Томбасов Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томбасов Андрей Зиновьевич
Мать ребёнка: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1831
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область