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Томбасов Андрей Зиновьевич

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томбасов Зиновий Васильевич

Мать: ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томбасов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Томбасова ?

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1823
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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