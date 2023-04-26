Томбасов Андрей Зиновьевич
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1823
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томбасов Зиновий Васильевич
Мать: ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томбасов Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Томбасова ?
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1823
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния