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Томбасов Тимофей Андреевич

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томбасов Андрей Зиновьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1820
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
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