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Афонасьев Алексей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонасьев Ефрем Федорович

Мать: Афонасьева Кр 8.02.1871 Дарья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Афонасьев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Абрамова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.1890

Сын: Афонасьев Кр. 13.01.1908 Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Афонасьев Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1900

Сын: Афонасьев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Афонасьев Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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