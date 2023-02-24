Афонасьев Алексей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Афонасьев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Абрамова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1890
Сын: Афонасьев Кр. 13.01.1908 Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1899
Сын: Афонасьев Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1900
Сын: Афонасьев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1903
Сын: Афонасьев Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно