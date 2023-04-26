Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1899
Сын: Афонасьев Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
02.12.1900
Сын: Афонасьев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
29.09.1903
Сын: Афонасьев Роман Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: (Афонасьева) Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: (Афонасьева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Смерть
Неизвестно