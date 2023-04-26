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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Афонасьев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
02.12.1900

Сын: Афонасьев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Афонасьев Роман Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: (Афонасьева) Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: (Афонасьева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Смерть
Неизвестно

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