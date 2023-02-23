Афонасьева Кр 8.02.1871 Дарья Перес. В 1851 Г Андреева

Афонасьева кр 8.02.1871 Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева кр 8.02.1871 Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Афонасьев Александр Ефремов

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
10.03.1846

Дочь: Дарья ?

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
15.06.1848

Сын: Евсевий Ефремов

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дорогова Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: Евгения Ефремовна

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ефремовна

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасьев Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович

Смерть
03.01.1906
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