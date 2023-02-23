Афонасьева Кр 8.02.1871 Дарья Перес. В 1851 Г Андреева

Афонасьева кр 8.02.1871 Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти03.01.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Афонасьев Александр Ефремов
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
10.03.1846
Дочь: Дарья ?
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
15.06.1848
Сын: Евсевий Ефремов
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дорогова Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: Евгения Ефремовна
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ефремовна
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасьев Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Афонасьев Ефрем Федорович
Смерть
03.01.1906