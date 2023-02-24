Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Афонасьев Алексей Ефремович
Мать: Феврония Васильевна
Бракосочетание
29.01.1906
Жена: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.1907
Сын: Афонасьев Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Афанасьев Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно