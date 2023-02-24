Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Афонасьев Алексей Ефремович

Мать: Феврония Васильевна

Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Афонасьев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Афанасьев Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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