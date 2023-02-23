Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Афонасьев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Абрамова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Рождение ребёнка
19.05.1890
Сын: Афонасьев Кр. 13.01.1908 Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович
Смерть
Неизвестно