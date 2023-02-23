Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Афонасьев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Абрамова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Рождение ребёнка
19.05.1890

Сын: Афонасьев Кр. 13.01.1908 Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Афонасьев Алексей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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