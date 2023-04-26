Афонасьев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Афонасьев Алексей Ефремович
Мать: Феврония Васильевна
Бракосочетание
12.10.1903
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: (Афонасьева) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
31.01.1916
Сын: Афонасьев Семен Михайлович
Мать ребёнка: Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна
Смерть
Неизвестно