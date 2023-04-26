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Афонасьев Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Афонасьев Алексей Ефремович

Мать: Феврония Васильевна

Бракосочетание
12.10.1903

Жена: Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: (Афонасьева) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
31.01.1916

Сын: Афонасьев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна

Смерть
Неизвестно

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