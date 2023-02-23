Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1903

Муж: Афонасьев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1904

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Афонасьев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
31.01.1916

Сын: Афонасьев Семен Михайлович

Отец ребёнка: Афонасьев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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