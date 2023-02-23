Афонасьева (Иванова) Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1903
Рождение ребёнка
10.10.1904
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Афонасьев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
31.01.1916
Сын: Афонасьев Семен Михайлович
Отец ребёнка: Афонасьев Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно