(Бердникова) Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1906
Рождение ребёнка
04.01.1907
Сын: Афонасьев Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Афанасьев Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич
Смерть
Неизвестно