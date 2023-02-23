(Бердникова) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бердникова) Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.01.1907

Сын: Афонасьев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Афанасьев Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Афонасьев Луначарского 77 Терентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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