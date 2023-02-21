Черкайкин Григорий Степанович
Место рожденияАлтайский край, село Борисово
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: Черкайкин Степан Федорович
Мать: не указана
Алтайский край, село Борисово
Рождение ребёнка
01.10.1923
Сын: Черкайкин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Черкайкин Кирьян Григорьевич
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Черкайкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья
Рождение ребёнка
15.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкайкина Дарья
Смерть
?.08.1943