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Черкайкин Григорий Степанович

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Место рождения

Алтайский край, село Борисово

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Черкайкин Степан Федорович

Мать: не указана

Алтайский край, село Борисово
Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Черкайкин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Черкайкин Кирьян Григорьевич

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Черкайкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Пропал без вести (военное)
?.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкайкина Дарья

Смерть
?.08.1943
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