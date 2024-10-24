Черкайкина (Аношкина-Шулова) Дарья Лаврентьевна (Ларионовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина (Аношкина-Шулова) Дарья Лаврентьевна (Ларионовна)

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Место рождения

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.02.1897 ст.

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897 ст.

Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович

Мать: Аношкина-Шулова (Льяскина) Матрона Анисимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкайкин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Черкайкин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Черкайкин Кирьян (Кирилл) Григорьевич

Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Черкайкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1938

Сын: Черкайкин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1944
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

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