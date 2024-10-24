Черкайкина (Аношкина-Шулова) Дарья Лаврентьевна (Ларионовна)
Место рождения
Дата рождения14.02.1897 ст.
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897 ст.
Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1923
Сын: Черкайкин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Черкайкин Кирьян (Кирилл) Григорьевич
Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Черкайкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович
Рождение ребёнка
15.04.1938
Сын: Черкайкин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Черкайкин Григорий Степанович
Смерть
Около 1944