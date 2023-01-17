Черкайкин Кирьян (Кирилл) Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти?.02.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Черкайкин Григорий Степанович
Мать: Черкайкина Дарья
Рождение ребёнка
12.04.1957
Россия, Алтайский край, Сорокинский район, Путь крестьянина
Рождение ребёнка
12.04.1957
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Сергей Кирьянович
Мать ребёнка: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1969
УзССР, ГОРОД ТАШКЕНТ