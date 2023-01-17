Черкайкин Кирьян (Кирилл) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкин Кирьян (Кирилл) Григорьевич

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Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

?.02.1969

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Черкайкин Григорий Степанович

Мать: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна

Россия, Алтайский край, Сорокинский район, Путь крестьянина
Рождение ребёнка
12.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Сергей Кирьянович

Мать ребёнка: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкайкина Анна (Нюра) Михайловна

Смерть
?.02.1969
УзССР, ГОРОД ТАШКЕНТ
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