Черкайкин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти02.09.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: Черкайкин Григорий Степанович
Мать: Черкайкина Дарья
Рождение ребёнка
22.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкайкина Антонида Ивановна
СССР, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, Д. ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА
Рождение ребёнка
14.09.1960
Сын: Черкайкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черкайкина Антонида Ивановна
РСФСР,Алтайский край, Сорокинский район, д. Путь крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.09.2016
Заринск, город Заринск, Алтайский край