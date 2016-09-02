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Черкайкин Иван Григорьевич

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Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

02.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Черкайкин Григорий Степанович

Мать: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Антонида Ивановна

СССР, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, Д. ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА
Рождение ребёнка
14.09.1960

Сын: Черкайкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Черкайкина Антонида Ивановна

РСФСР,Алтайский край, Сорокинский район, д. Путь крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкайкина Антонида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.09.2016
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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