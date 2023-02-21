Черкайкина (Васильева) Антонида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина (Васильева) Антонида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкайкин Иван Григорьевич

СССР, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, Д. ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА
Рождение ребёнка
14.09.1960

Сын: Черкайкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черкайкин Иван Григорьевич

РСФСР,Алтайский край, Сорокинский район, д. Путь крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкайкин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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