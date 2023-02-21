Черкайкина (Васильева) Антонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкайкин Иван Григорьевич
СССР, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, Д. ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА
Рождение ребёнка
14.09.1960
Сын: Черкайкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черкайкин Иван Григорьевич
РСФСР,Алтайский край, Сорокинский район, д. Путь крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Заринск, город Заринск, Алтайский край