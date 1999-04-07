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Черкайкин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.10.1923

Дата смерти

07.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923

Отец: Черкайкин Григорий Степанович

Мать: Черкайкина Дарья

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 1948

Жена: Черкайкина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.1954

Дочь: Зубенко Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.04.1999
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
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