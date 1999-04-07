Черкайкин Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1923
Дата смерти07.04.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923
Отец: Черкайкин Григорий Степанович
Мать: Черкайкина Дарья
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
01.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1954
Дочь: Зубенко Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Черкайкина Дарья Федоровна
Смерть
07.04.1999