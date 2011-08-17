Зубенко (Черкайкина) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1954
Дата смерти17.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1954
Бракосочетание
31.12.1972
Рождение ребёнка
07.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубенко Александр Юрьевич
СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Рождение ребёнка
16.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубенко Александр Юрьевич
СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
17.08.2011