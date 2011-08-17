Зубенко (Черкайкина) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Черкайкина) Валентина Андреевна

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Место рождения

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.05.1954

Дата смерти

17.08.2011

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1954

Отец: Черкайкин Андрей Григорьевич

Мать: Черкайкина Дарья Федоровна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.12.1972

Муж: Зубенко Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
07.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубенко Александр Юрьевич

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Рождение ребёнка
16.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубенко Александр Юрьевич

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
17.08.2011
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
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