Черкайкина Параскева? Трофимовна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина Параскева? Трофимовна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Дочь: Черкайкина Анна Степановна

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Черкайкин Матвей Степанович

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Томская губ., Кузнецкий уезд, Алексеевская вол., д. Хмелевка
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Черкайкин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Алтайский край, село Борисово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Степан Степанович

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Ион Степанович

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Артемий Степанович

Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович

Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкайкин Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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