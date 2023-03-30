Черкайкина Параскева? Трофимовна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Дочь: Черкайкина Анна Степановна
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Борисово, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Черкайкин Матвей Степанович
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Томская губ., Кузнецкий уезд, Алексеевская вол., д. Хмелевка
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Черкайкин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Алтайский край, село Борисово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Степан Степанович
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Артемий Степанович
Отец ребёнка: Черкайкин Степан Федорович
Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно