Черкайкин Артемий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкин Артемий Степанович

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Место рождения

Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкайкин Степан Федорович

Мать: не указана

Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Самсон Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкайкина Александра Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкайкина Ульяна Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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