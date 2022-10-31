Черкайкин Артемий Степанович
Место рожденияТомская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черкайкин Степан Федорович
Мать: не указана
Томская губ., Барнаульский уезд, Барисовская вол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Самсон Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкайкина Александра Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкайкина Ульяна Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно