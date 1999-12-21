Виноградова (Дерюгина) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Дерюгина) Вера Владимировна

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Место рождения

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

20.04.1919

Дата смерти

21.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919

Отец: Дерюгин Владимир Герасимович

Мать: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
1939

Муж: Виноградов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Виноградов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич

г.Хабаровск, СССР
Рождение ребёнка
27.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
13.10.1943

Сын: Виноградов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич

г.Хабаровск
Развод
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Сергеевич

Смерть
21.12.1999
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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