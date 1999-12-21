Виноградова (Дерюгина) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.04.1919
Дата смерти21.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1919
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Виноградов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич
г.Хабаровск, СССР
Рождение ребёнка
27.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
13.10.1943
Сын: Виноградов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Сергеевич
г.Хабаровск
Развод
Неизвестно
Смерть
21.12.1999
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска