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Виноградов Иван Сергеевич

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Место рождения

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.08.1914

Дата смерти

19.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914

Отец: Виноградов Сергей

Мать: Виноградова Светлана Михайловна

Данилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1939

Жена: Виноградова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Виноградов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна

г.Хабаровск, СССР
Рождение ребёнка
27.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
13.10.1943

Сын: Виноградов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна

г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анна Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Виноградова Вера Владимировна

Смерть
19.07.1989
г.Москва
Причина смерти: Ишемический инсульт
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище, городской округ Домодедово, Московская область
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