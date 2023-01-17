Виноградов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1914
Дата смерти19.07.1989
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914
Отец: Виноградов Сергей
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Виноградов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна
г.Хабаровск, СССР
Рождение ребёнка
27.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
13.10.1943
Сын: Виноградов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Вера Владимировна
г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
19.07.1989
г.Москва
Причина смерти: Ишемический инсульт
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище, городской округ Домодедово, Московская область