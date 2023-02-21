Дерюгина (Рябкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина (Рябкова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1899

Дата смерти

28.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899

Отец: Рябков Яков

Мать: Рябкова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1919

Дочь: Виноградова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.12.1922

Дочь: Позднякова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
28.01.1974
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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