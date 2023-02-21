Дерюгина (Рябкова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1899
Дата смерти28.01.1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1899
Отец: Рябков Яков
Рождение ребёнка
20.04.1919
Дочь: Виноградова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович
Рождение ребёнка
31.12.1922
Дочь: Позднякова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Дерюгин Владимир Герасимович
Смерть
28.01.1974
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска