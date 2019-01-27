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Виноградов Валерий Иванович

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Место рождения

г.Хабаровск, СССР

Дата рождения

27.01.1940

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940

Отец: Виноградов Иван Сергеевич

Мать: Виноградова Вера Владимировна

г.Хабаровск, СССР
Бракосочетание
27.09.1966

Жена: скрыто настройками приватности

Хабаровск
Рождение ребёнка
28.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Хабаровск, СССР
Смерть
09.03.2021
Владимир
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
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