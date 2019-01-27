Виноградов Валерий Иванович
Место рожденияг.Хабаровск, СССР
Дата рождения27.01.1940
Дата смерти09.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940
г.Хабаровск, СССР
Бракосочетание
27.09.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Хабаровск
Рождение ребёнка
28.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Хабаровск, СССР
Смерть
09.03.2021
Владимир
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область