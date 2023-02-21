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Дерюгин Владимир Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1900

Дата смерти

21.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900

Отец: Дерюгин Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1919

Дочь: Виноградова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.12.1922

Дочь: Позднякова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна

Матвеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
21.02.1969
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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