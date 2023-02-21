Дерюгин Владимир Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1900
Дата смерти21.02.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900
Отец: Дерюгин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1919
Дочь: Виноградова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
31.12.1922
Дочь: Позднякова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Дерюгина Мария Яковлевна
Смерть
21.02.1969
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска