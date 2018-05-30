Виноградов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Владимир Иванович

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Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

13.10.1943

Дата смерти

30.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1943

Отец: Виноградов Иван Сергеевич

Мать: Виноградова Вера Владимировна

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2018
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