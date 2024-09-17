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Хрулев Иван Павлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.11.1867

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1867

Отец: Хрулев Павел Никитич

Мать: Хрулева Мария Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 6
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1894

Жена: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 5
Рождение ребёнка
29.11.1894

Дочь: (Хрулева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Хрулев Николай Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13 | Похозяйственн... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1898

Сын: Хрулев Иван Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Рождение ребёнка
18.08.1899

Сын: Хрулев Александр Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Хрулев Арсений Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: (Хрулева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Хрулев Василий Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1915

Сын: Хрулев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 6
Рождение ребёнка
01.10.1920

Сын: Хрулев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Смерть
После 1927

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