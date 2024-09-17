Хрулев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения10.11.1867
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1867
Отец: Хрулев Павел Никитич
Мать: Хрулева Мария Андреевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 6
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1894
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 5
Рождение ребёнка
29.11.1894
Дочь: (Хрулева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Рождение ребёнка
10.04.1896
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13 | Похозяйственн... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1898
Сын: Хрулев Иван Иванович
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Рождение ребёнка
18.08.1899
Сын: Хрулев Александр Иванович
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1904
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: (Хрулева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1915
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 6
Рождение ребёнка
01.10.1920
Мать ребёнка: Хрулева Апполинария Ивановна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Смерть
После 1927