Хрулев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1910
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1910
Отец: Хрулев Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1927