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(Хрулева) Анна Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.11.1894

Дата смерти

08.02.1895

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1894

Отец: Хрулев Иван Павлович

Мать: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
29.11.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Смерть
08.02.1895
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 2

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