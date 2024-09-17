(Хрулева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1894
Дата смерти08.02.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1894
Отец: Хрулев Иван Павлович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.11.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 44
Смерть
08.02.1895
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 2