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Хрулева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Павел Никитич

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1867

Сын: Хрулев Иван Павлович

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Дочь: Агашичева (Хрулева) Александра Павловна

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Хрулев Степан Павлович

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Рождение ребёнка
06.06.1878

Сын: Хрулев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 20
Рождение ребёнка
02.05.1883

Дочь: (Хрулева) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 17
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: (Хрулева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Смерть
После 1915

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