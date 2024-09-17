Хрулева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулев Павел Никитич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1867
Сын: Хрулев Иван Павлович
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Дочь: Агашичева (Хрулева) Александра Павловна
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Рождение ребёнка
06.06.1878
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 20
Рождение ребёнка
02.05.1883
Дочь: (Хрулева) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 17
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: (Хрулева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Хрулев Павел Никитич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Смерть
После 1915