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(Хрулева) Анна Павловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.09.1885

Дата смерти

23.07.1892

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1843 г.р.

Мать

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1885

Отец: Хрулев Павел Никитич

Мать: Хрулева Мария Андреевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
17.09.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Смерть
23.07.1892
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 21

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