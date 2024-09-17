(Хрулева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения16.09.1885
Дата смерти23.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1885
Отец: Хрулев Павел Никитич
Мать: Хрулева Мария Андреевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.09.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 35
Смерть
23.07.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 21