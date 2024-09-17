Хрулев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.06.1898
Дата смерти03.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1898
Отец: Хрулев Иван Павлович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.06.1898
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Смерть
03.07.1898
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 15