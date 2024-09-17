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Хрулев Иван Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.06.1898

Дата смерти

03.07.1898

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1898

Отец: Хрулев Иван Павлович

Мать: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
23.06.1898
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 23
Смерть
03.07.1898
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1898 год | 15

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