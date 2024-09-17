Хрулев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения10.04.1896
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1896
Отец: Хрулев Иван Павлович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13 | Похозяйственн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.04.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13
Рождение ребёнка
28.06.1924
Мать ребёнка: Хрулева Антонина Осиповна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Смерть
После 1950