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Хрулев Николай Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.04.1896

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1896

Отец: Хрулев Иван Павлович

Мать: Хрулева Апполинария Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 167 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13 | Похозяйственн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Антонина Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
11.04.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 13
Рождение ребёнка
28.06.1924

Сын: Хрулев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Хрулева Антонина Осиповна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Смерть
После 1950

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