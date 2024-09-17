Хрулева Антонина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Антонина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулев Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1924

Сын: Хрулев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Хрулев Николай Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Смерть
После 1927

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