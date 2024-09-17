Хрулева Антонина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1924
Отец ребёнка: Хрулев Николай Иванович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 8
Смерть
После 1927