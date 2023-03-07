Мазилкина (Исправникова) Степанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазилкина (Исправникова) Степанида Семеновна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Исправников Семион Трофимович

Мать: Исправникова Катерина Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1804

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1806

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1810

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мазилкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мазилкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мазилкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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