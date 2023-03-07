Мазилкина (Исправникова) Степанида Семеновна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
24.01.1804
Рождение ребёнка
19.03.1806
Рождение ребёнка
11.09.1810
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мазилкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мазилкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мазилкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно