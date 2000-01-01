Мазилкин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мазилкина Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мазилкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мазилкина Лукерья Алексеевна
Мать ребёнка: Устиния Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Матвеевна
Смерть
Неизвестно