Мазилкин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазилкин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мазилкин Иван Григорьевич

Мать: Мазилкина Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мазилкина Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мазилкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мазилкина Лукерья Алексеевна

Мать ребёнка: Устиния Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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