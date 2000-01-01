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Мазилкин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мазилкин Алексей Иванович

Мать: Устиния Матвеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мазилкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мазилкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мазилкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мазилкин Евстафий Александрович

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мазилкин Карп Александрович

Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазилкина Ульяна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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