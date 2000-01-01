Мазилкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Мазилкин Алексей Иванович
Мать: Устиния Матвеевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мазилкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мазилкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мазилкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мазилкин Евстафий Александрович
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мазилкин Карп Александрович
Мать ребёнка: Мазилкина Ульяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно