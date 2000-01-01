Устиния Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мазилкина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мазилкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мазилкина Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазилкин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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