Устиния Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мазилкина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мазилкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мазилкина Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Мазилкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно