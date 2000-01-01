Мазилкина Ульяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазилкина Ульяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мазилкин Степан Александрович

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мазилкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мазилкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мазилкин Евстафий Александрович

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мазилкин Карп Александрович

Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазилкин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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