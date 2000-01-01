Мазилкина Ульяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мазилкин Степан Александрович
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мазилкина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мазилкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мазилкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мазилкин Евстафий Александрович
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мазилкин Карп Александрович
Отец ребёнка: Мазилкин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно