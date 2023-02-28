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Мазилкин Иван Григорьевич

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1804

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.03.1806

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1810

Дочь: Мазилкина ? Ивановна

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Сын: Мазилкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мазилкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мазилкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна

Смерть
До 1846
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