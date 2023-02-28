Мазилкин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1804
Рождение ребёнка
19.03.1806
Рождение ребёнка
11.09.1810
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мазилкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мазилкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Смерть
До 1846