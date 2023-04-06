Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мазилкина Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно